Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Belenyeni Mahalle Alipaşa Sokak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Nezahat Akkayaoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılan 18. Madde uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu ve evinin yıkılmasının söz konusu olduğunu belirterek eline aldığı benzin bidonuyla 2 katlı evinin çatısına çıkıp eylem başlattı. Sabah saat 10.00 sıralarında akrabalarıyla birlikte çatıya çıkan kadın aylardır sorununa çözüm aradığını belirterek, çözüm bulamadığı için bu eylemi yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"BENİ 19 KİŞİYLE NASIL ORTAK YAPABİLİYORSUN?"

18. Madde uygulaması ile kendi tapulu arazisini 19 kişiyle ortak yapıldığını belirten gözü yaşlı kadın "Beni 19 kişiyle nasıl ortak yapabiliyorsun? 18. Madde de mülkler ayrılacaktır diye bir şey var. Benim mülkümü görmeden nasıl 19 kişiyle ortak yapabilmişler? Burası benim tapulu mülküm. Belediyeye gidiyorsun 'Senin tapuların ayrılmış' diyor. Sana kimse sormuyor. Biz şans eseri öğrendik. Bir seneden beri belediyeye gidiyoruz. 'Şu gün halledeceğiz, bugün halledeceğiz' diyorlar bana ama dün akşamda belediye başkanı 'Revizyon iptal oluyor' dedi. Benim tek şansım oydu. Oda iptal olunca ben kafayı yedim. Sabah ayrı, öğlen ayrı akşam ayrı gittim. Belediyeye bir seneden beri ayaklarına gide gele ben köpek oldum" diyerek tepkisini dile getirdi.

YAŞLI KADIN BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Eylem nedeniyle polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri bölgeye gelerek evin önünde önlem aldı. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürü Hasan Ünlü öğle saatlerinde olay yerine gelerek Nezahat Akkayaoğlu'nu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Gözü dönen yaşlı kadın olay yerine Zonguldak Valisi ve Belediye Başkanı gelmeden eylemini sonlandırmayacağını ifade ederek ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili ve Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'da gelerek eylem yapan kadını ikna etmeye çalıştı. Kaymakam Yılmaz, Zonguldak Valisi'nin annesinin vefatı nedeniyle izinde olduğunu ancak göreve başladığında randevu alıp kendisini görüştüreceğini söylediği kadın, uzun süren uğraşlara rağmen ikna olmadı.

BAŞKAN EYLEM YAPAN KADINI AZARLADI

Bunun üzerine Kaymakam Yılmaz, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve ilgili amirleri arayarak mahalleye gelmelerini istedi. Bir süre sonra mahalleye gelen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ta sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını iddia ederek AK Partili milletvekili ve ilçe başkanlarının revizyon çalışmalarını kendisini zora sokmak için engellediğini, bu nedenle de çözüm üretemediklerini öne sürdü. Eylem yapan kadını azarlayan Posbıyık, daha sonra beraberindeki ekiplerle olay yerinden ayrıldı.

VALİYLE GÖRÜŞÜNCE ÇATIDAN İNDİ

Elinde benzin bidonuyla çatıya çıkan kadın Kaymakam Yılmaz'ın kendisini telefonla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile görüştürmesinin ardından eylemine son vererek çatıdan indi.