BOLU BELEDİYENİN MOBİL KONSER ETKİNLİĞİ İZİN ALINMADIĞI İÇİN SONLANDIRILDI - Son Dakika

BOLU Belediyesi tarafından tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen mobil konser etkinliği kapsamında müzik yayını yaparak kenti dolaşan otobüs, Valilik kararıyla polis tarafından durduruldu. Valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle etkinlik sonlandırıldı.

Bolu Belediyesi tarafından evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek ve yerel sanatçılara destek olmak amacıyla 3 gündür mobil konser etkinliği düzenleniyordu. Etkinlik kapsamında belediyeye ait otobüste bulunan ses sistemiyle birlikte yerel sanatçılar tarafından söylenen şarkılarla kentin mahalleleri gezilerek müzik yayını yapılıyordu. Ancak etkinlik, Valilik'ten izin alınmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı. Polis ekipleri, müzik yayını yapan otobüsü Aktaş Mahallesi'nde önünü keserek durdurdu. Polis, otobüste bulunan belediye personellerine etkinliği durdurmalarını ve İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında her türlü etkinliğin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından otobüsteki müzik yayını sonlandırıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Burada yasaya uygun olmayan bir faaliyet olduğunu düşünmüyoruz. Biz de etkinliğimizi sonlandırırız. Bizim buradaki amacımız kentimizdeki yerel sanatçılara destek vermekti. Bu pandemi sürecinde yerel sanatçılarımız ciddi manada sıkıntı çekiyordu. Hem de evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek istemiştik. Onlara eğlenceli dakikalar yaşatmak istemiştik. Polisimiz böyle uygun gördüyse biz de sonlandıracağız." diye konuştu.