Belediyenin plajında çalışanlara saldırdılar - Son Dakika
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Belediyenin plajında çalışanlara saldırdılar

18.07.2022 15:03
Belediyenin plajında çalışanlara saldırdılar

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajında, yasak yerden denize atlamakta ısrar eden yaklaşık 10 kişilik grup kendilerini uyaran belediye görevlilerine saldırdı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajında, yasak yerden denize atlamakta ısrar eden yaklaşık 10 kişilik grup kendilerini uyaran belediye görevlilerine saldırdı.

Olay, dün 18.30 saatlerinde Antalya'nın dünyaca ünlü falez sahil bandında bulunan belediyenin Konserve Koyu Falez Plajı'nda yaşandı. Halka açık plajda yaklaşık 10 kişilik grup, güvenlik nedeniyle denize atlamanın yasaklandığı yeri kullanmakta ısrar etti. Plaj görevlileri, grubu defalarca uyardı. Fakat vazgeçmeyen grup, denize atlarken plajda güneşlenenleri de ıslatınca şikayetler artmaya başladı. Denizden çıkarılan grup, bu kez tehditler savurarak plaj görevlilerine saldırdı.

Plajda şemsiyelerin demirlerini söken saldırganlar, aralarında bir kadın çalışanın da bulunduğu görevlileri darp etti. Olay yerine polis çağrılırken saldırganlar plajdan kaçtı. Belediye çalışanları, poliste verdiği ifadede kişilerden şikayetçi oldu.

"Güvenlik önlemlerini alacağız"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kafasına fırlatılan şemsiye bidonuyla yaralanan 45 yaşındaki Şengül Türkkan'ı, istirahat ettiği evinde, sabah saatlerinde ziyaret etti. Türkkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Uysal, belediye olarak turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü falez bandındaki plajları herkese açık tutmak ve insanların çok uygun fiyatlarla bu plajlardan yararlanması için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti. Başkan Uysal, "Milletimizin hizmetine sunduğumuz, mavi bayrak standardında ele aldığımız plajlarımıza bir takım kişiler, kural tanımadan personelimize saldırabiliyorlar. Bunun ile ilgili güvenlik önlemlerini alacağız. Emniyeti de uyaracağız" diye konuştu.

"Kamunun malına herkes sahip çıkmalı"

Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Biz plajlarımızı açık tutmaya, yüksek kalitede, mavi bayrak standardında hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama herkesi, milletin malı olan, herkesin girebildiği ve 4 liraya çay içebildiği bu kamuya açık alanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Uysal, olay çıkaran kişileri bir daha asla plajlara almayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Kadın falan tanımadılar"

Türkkan ise grubu sadece uyardıklarını ama karşılığında böylesi bir saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Türkkan, "Şemsiyelerin demirlerini çıkarıp vurmaya başladılar. O esnada şemsiyelerin altındaki dubayı fırlattılar bana. O an kim kime vurdu anlayamadım. Kadın falan tanımadılar" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediyenin plajında çalışanlara saldırdılar - Son Dakika

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