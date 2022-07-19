BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR - Son Dakika
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BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR

19.07.2022 03:27

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajında, yasak yerden denize atlamakta ısrar eden yaklaşık 10 kişilik grup kendilerini uyaran belediye görevlilerine saldırdı.

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajında, yasak yerden denize atlamakta ısrar eden yaklaşık 10 kişilik grup kendilerini uyaran belediye görevlilerine saldırdı. Saldırganlar, çalışanları şemsiye demirleriyle darp etti. Olay sırasında yaralanan kadın çalışanını evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Biz plajlarımızda yüksek kalitede, mavi bayrak standardında hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama herkesi, milletin malı olan, herkesin girebildiği ve 4 liraya çay içebildiği bu kamuya açık alanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu.

Olay, dün 18.30 saatlerinde Antalya'nın dünyaca ünlü falez sahil bandında bulunan belediyenin Konserve Koyu Falez Plajı'nda yaşandı. Halka açık plajda yaklaşık 10 kişilik grup, güvenlik nedeniyle denize atlamanın yasaklandığı yeri kullanmakta ısrar etti. Plaj görevlileri, grubu defalarca uyardı. Fakat vazgeçmeyen grup, denize atlarken plajda güneşlenenleri de ıslatınca şikayetler artmaya başladı. Denizden çıkarılan grup, bu kez tehditler savurarak plaj görevlilerine saldırdı.

Mavi bayraklı plajda şemsiyelerinin demirlerini söken saldırganlar, aralarında bir kadın çalışanın da bulunduğu görevlileri darp etti. Olay yerine polis çağrılırken saldırganlar plajdan kaçtı. Belediye çalışanları, poliste verdiği ifadede saldırgan kişilerden şikayetçi oldu.

HEM MAVİ BAYRAKLI HEM DE ÜCRETSİZ

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kafasına fırlatılan şemsiye bidonuyla yaralanan 45 yaşındaki Şengül Türkkan'ı, istirahat ettiği evinde, sabah saatlerinde ziyaret etti. Türkkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Uysal, belediye olarak turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü falez bandında 5 mavi bayraklı plajlarının yer aldığına dikkat çekti. Bu plajları herkese açık tutmak ve insanların çok uygun fiyatlarla bu plajlardan yararlanması için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Uysal, 'Milletimizin hizmetine sunduğumuz, mavi bayrak standardında ele aldığımız plajlarımıza bir takım kişiler, kural tanımadan personelimize saldırabiliyorlar. Bunun ile ilgili güvenlik önlemlerini alacağız. Emniyeti de uyaracağız diye konuştu.

'KAMUNUN MALINA HERKES SAHİP ÇIKMALI'

Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu dile getiren Başkan Uysal, 'Biz plajlarımızı açık tutmaya, yüksek kalitede, mavi bayrak standardında hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama herkesi, milletin malı olan, herkesin girebildiği ve 4 liraya çay içebildiği bu kamuya açık alanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu. Başkan Uysal, olay çıkaran kişileri bir daha asla plajlara almayacaklarını da sözlerine ekledi.

'KADIN FALAN TANIMADILAR'

Belediye çalışanı Şengül Türkkan ise grubu sadece uyardıklarını ama karşılığında böylesi bir saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Türkkan, 'Şemsiyelerin demirlerini çıkarıp vurmaya başladılar. O esnada şemsiyelerin altındaki dubayı fırlattılar bana. O an kim kime vurdu anlayamadım. Kadın falan tanımadılar dedi.

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Kaynak: DHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR - Son Dakika

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