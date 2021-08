Belediyenin projesiyle yaklaşık 2 bin kişi iş sahibi oldu

Turgutlu Belediyesi, 'Turgutlu Kariyer' projesiyle istihdama öncülük etmeye devam ediyor. Proje sayesinde bir yıllık süre içerisinde 1700'ü aşkın Turgutlulu iş sahibi oldu.

Turgutlu Belediyesinin iş arayan ve iş veren arasında köprü kurduğu 'Turgutlu Kariyer' projesi, Turgutluları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Turgutlu, Manisa ve Kemalpaşa'da faaliyet gösteren pek çok firmanın Turgutlu Belediyesi üzerinden personel arayışını gerçekleştirdiği proje sayesinde bir yıllık süre içerisinde 1700'ü aşkın vatandaş iş sahibi oldu. Turgutlu Belediyesinde haftanın beş günü pandemi koşullarına uygun olarak yapılan iş görüşmelerinde, mülakatları olumlu geçen vatandaşlar anında iş başı yapma imkanına sahip oluyor. Firmaların personel arayışı duyuruları Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.'nin sosyal medya hesapları, anons ve SMS sistemi üzerinden yapılıyor.

İş arayan Turgutlular ise www.ik.turgutlu.bel.tr adresinden özgeçmişlerini doldurarak veya Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yer alan İŞKUR Hizmet Noktasına gelerek başvurularını gerçekleştirebiliyor.

"Belediyemizde haftanın beş günü iş görüşmeleri yapılıyor"

Turgutlu Kariyer projesi hakkında bilgi veren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Memleketimizin en büyük sorunu maalesef ki her geçen gün gittikçe artan işsizlik sorunudur. Her gün yüzlerce vatandaşımız iş umuduyla belediyemize geliyor, başvuru formu dolduruyor ve bizlerden bir çözüm üretilmesini bekliyor. Yapmış olduğumuz incelemelerde, iş arayanların ve personel arayan firmaların birbirlerine ulaşmadıklarının tespitini yaptık. Bunun üzerine, önceki yıllarda kurulmuş fakat üzerine kafa yorulmadığı için atıl vaziyette kalmış olan İŞKUR Hizmet Noktamız üzerinden 'Turgutlu Kariyer' projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Önceleri, haftada bir gün ya da iki gün yaptığımız iş görüştürmeleri, artık haftanın beş gününe kadar çıktı. Bu sayede, yaklaşık bir yıllık zaman dilimi içerisinde 1700'den fazla vatandaşımızı inanç, siyasi görüş, ırk, din ve mezhep farkı gözetmeksizin iş sahibi yaptık. Projemiz gün geçtikçe büyüyerek devam etmekte. Vatandaşlarımızı, www.ik.turgutlu.bel.tr adresine girerek öz geçmişlerini oluşturmaya ya da belediyemizde bulunan İŞKUR Hizmet Noktasına gelerek başvuruda bulunmaya; sosyal medyada Facebook ve İnstagram'da TurgutluBelediyePersonelA.Ş. sayfalarını takip etmeye davet ediyorum. İş arayan, iş bulacak; Turgutlu'muz kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Her vatandaşımız için tek tek gayret sarf ediyoruz"

İş sahibi olmak isteyen her vatandaş için tek tek gayret sarf edildiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Turgutlu Kariyer adıyla başlatmış olduğumuz projemiz gerçekten çok güzel bir aşamaya geldi. Şu an haftanın her günü belediyemizde çeşitli firmalar için iş görüşmeleri yaptırmaktayız. Projeye başladığımız tarihten bu yana 1700'den fazla vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Gün geçtikçe proje büyümekte, iş birliğimize farklı firmalar ortak olmakta. Şöyle ifade edeyim ki, her vatandaşımız için tek tek gayret sarf ediyoruz. Bunun için bir ekip oluşturduk, belediyemizde yer temin ediyoruz. İşvereni ve iş arayanı burada buluşturuyoruz. Bize gelip iş arayışında olduğunu belirten, ekmek parası kazanmak istediğini belirten tüm vatandaşlarımıza, iş bulması konusunda ciddi derecede destek veriyoruz. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan belediyemizin sayfalarını takip etsinler, mutlaka kendilerine uygun bir iş ilanı bulacaklardır" dedi.