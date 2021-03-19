Belediyenin resim kursuna giden 91 yaşındaki Vedia Lokman hayalini kurduğu ilk resim sergisini açtı - Son Dakika

Belediyenin resim kursuna giden 91 yaşındaki Vedia Lokman hayalini kurduğu ilk resim sergisini açtı

19.03.2021 15:27
Belediyenin resim kursuna giden 91 yaşındaki Vedia Lokman hayalini kurduğu ilk resim sergisini açtı, System.String[]

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezindeki resim kursuna katılan Vedia Lokman, resim sergisi açma hayaline 91 yaşında kavuştu.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezindeki resim kursuna katılan Vedia Lokman, resim sergisi açma hayaline 91 yaşında kavuştu.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Lokman'ın resim sergisi, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Merkezinde Belediye Başkanı Asım Balcı'nın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Balcı burada yaptığı konuşmada, 91 yaşındaki ressam Lokman'ın imza attığı eserleri Yaşlılar Haftası kapsamında, sanatseverlerin beğenisine sunmak için sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Serginin halka açık olduğunu ifade eden Balcı, "Vedia Lokman teyzemiz, belediyemizin kadın eğitim merkezlerinin kurslarına yılmadan devam etti. Kendisi o kurslarda edindiği tecrübeyle güzel resimler yaptı. Bunları sergilemek ve insanlarla buluşturmak gibi bir hayali vardı. Biz de bu hayalini gerçeğe dönüştürdük." dedi.

"Burada 42 tablom bulunmaktadır"

Lokman, AA muhabirine, resim yapmaya ilgisinin olduğunu belirterek, belediyenin açtığı resim kursuna 10 yıl önce kızının ısrarıyla katılmaya başladığını aktardı.

Resim atölyesinin ikinci evi olduğuna dikkati çeken Lokman,"En çok manzara, çiçek, at ve tavuk resmi çizmeyi seviyorum. Burada 42 tablom bulunmaktadır. Burada alan olursa satacağım. Elde edilen gelirlerle yoksullara yardımda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

"Resim yapmak bana hayat veriyor"

Evinde bir iş ile meşgul olmadan oturmanın, vücut sağlığı açısından da zararlı olduğunu dile getiren Lokman, şunları kaydetti:

"Kimse evinde oturmasın. Bu salgın döneminde evde oturdum ama resim yaptım. Ben örgü de örüyorum, dikiş de dikiyorum kimse boş boş oturmasın. İnsan oturdukça vücut gevşiyor. Benim için iyi bir şey değil. Ben öyle görüyorum. Resim yapmak bana hayat veriyor. Ben resim yaptığım zaman hiçbir sıkıntım ve üzüntüm kalmıyor, hepsini unutuyorum."

Öte yandan Belediye Başkanı Balcı, sergiyi kendisine gezdiren ressam Lokman'ın bir eserini satın aldı.

Sergi, 26 Mart'a kadar açık olacak.

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Ressam, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediyenin resim kursuna giden 91 yaşındaki Vedia Lokman hayalini kurduğu ilk resim sergisini açtı - Son Dakika


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