Seralarda yılda ortalama 10 bin minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta, yaz aylarında ekilmek üzere de 50 bin hercai menekşe üretiliyor.

Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor - Son Dakika

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