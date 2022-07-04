Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor - Son Dakika
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Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor

04.07.2022 16:04
Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor

Gölbaşı Belediyesinin seralarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen çiçekler ilçeyi renklendiriyor.

Gölbaşı Belediyesinin seralarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen çiçekler ilçeyi renklendiriyor.

Gölbaşı Belediyesi ilçenin peyzajında kullanılacak çiçekleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında yetiştiriyor.

Seralarda yılda ortalama 10 bin minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta, yaz aylarında ekilmek üzere de 50 bin hercai menekşe üretiliyor.

Çiçekler seralarda görevli kadınlar tarafından yetiştiriliyor, bakımları yapılıyor.

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Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor - Son Dakika
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