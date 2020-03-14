Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi

6 saat önce

Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildiŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi. Virüs salgını nedeniyle kentte düzenlenen evlilk ve mobilya fuarı vatandaşların toplu alanları kullanmaması nedeniyle fuarın sönük geçtiği görüldü. Temizlik ekipleri, dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.

Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Son Dakika Haberleri
01:22 İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi
01:21 Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi
01:20 16 yaşındaki genç silahla market soydu
01:20 İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü
01:18 Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medyadaki açıklamalarına tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 01:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]