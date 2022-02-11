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BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI - Son Dakika

BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

11.02.2022 14:08

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen bir erkek çocuğu ile bir genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Yakup Akkaya (32), geçen yıl ağustos ayında tutuklanıp, hakkında 2 ayrı ceza mahkemesinde dava açıldı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen bir erkek çocuğu ile bir genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Yakup Akkaya (32), geçen yıl ağustos ayında tutuklanıp, hakkında 2 ayrı ceza mahkemesinde dava açıldı. Dava sürerken 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra işine geri dönen Akkaya, bu sefer de tesise spor yapmaya gelen çocuğa telefon mesajı ile cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Armutlu ilçesinde belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, spor tesisine gelen E.N. (16) isimli erkek çocuk ile P. Ç. (20) isimli genç kızı telefonla taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 17 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında Gemlik 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla' 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'telefonla cinsel taciz' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 AY SONRA YİNE TUTUKLANDI

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra, ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesislerindeki işine geri döndü. Akkaya, bu kez de 8 Şubat'ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A.?ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden, 'cinsel taciz' suçunun yanı sıra Ş.M.A.?yı fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.

Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğu fuhşa teşvik etme', 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Bu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya'nın mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için el konulan cep telefonunda inceleme başlatıldı.

ŞİRKET MÜDÜRÜ: KESİNLEŞMİŞ SUÇU OLMADIĞI İÇİN İŞE ALDIK

Akkaya'nın çalıştığı Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek'in müdürü Atalay Bestaş, 'Zaten daha evvel başından bir olay geçmiş. Bir tutuklaması oldu, döndü. Ama biz işe alırken arşiv araştırmalarını yaptırdık. Üzerinde kesinleşmiş bir suç olmadığını, sadece iddianame ile devam ettiğinden dolayı biz işe aldık. Bizde çalışmaya devam ediyordu. Tutuklandığı için 7 Şubat tarihinde işten çıkışı yapıldı. Mahkeme sonuçları beklenecek" dedi.

BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI
BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI
BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

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Yakup Akkaya, Cep Telefonu, Armutlu, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BELEDİYENİN SPOR TESİSİ GÖREVLİSİ, CİNSEL TACİZDEN İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI - Son Dakika
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