Belediyenin su deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesinde belediyeye ait su deposundan hırsızlık yapan iki şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde bulunan Çivril Belediyesine ait su deposuna kamyonetle elen iki kişinin su deposundan hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Su deposunda görülen araç ve içerisindeki iki kişi takip edildi. Kızılcasöğüt Mahallesi içerisinde gerçekleşen operasyonla durdurulan araç içerisindeki 67 yaşındaki A.O.A ve 38 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Aracın kasasında yapılan aramada 3 adet demir kapı, 2 adet pencere demiri, 1 adet balyoz ve 1 adet demir kesme makası bulundu. İfadelerinde işledikleri suçu itiraf eden A.O.A ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ