Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki - Son Dakika

Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki

İZMİR'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı.

Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı. Açık kalan inşaat alanının aylardır kapatılmadığını söyleyen mahahalle halkı, çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını, uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken tuttuğunu belirterek, can kaybı yaşanmadan çözüm bulunmasını istedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler" dedi.

Emir Sultan Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan proje tamamlanamadı. İnşaat alanının çevresinde ve yer altı otoparkı olarak düzenlenen alana metrelerce yükseklikte su doldu. Çevresinde alana girişi engelleyecek herhangi bir koruma bulunmazken, inşaat alanı adeta kaderine terk edildi. Mahalle sakinleri ise sıcak havalarla birlikte serinlemek isteyen çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını söyledi. Öte yandan uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken olarak seçtiği belirtilirken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Duruma isyan eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin duruma bir an önce el atması gerektiğini vurguladı.

'ÖNLEM ALINMASI İÇİN İLLA BİR CAN MI KAYBEDELİM?'

Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, defalarca haber vermelerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü harekete geçmediğini söyleyerek, "Bu bölge uyuşturucunun kol gezdiği bir bölge. Polis ekiplerimiz burada devamlı uygulama yapıyor. Biz uyuşturucuyu bitirelim derken, bu binayı yapıp boş bıraktılar. Burası daha önce çok daha fazla su doluydu ve etrafında hiçbir şekilde koruma yok. Müteahhit bırakıp gittiyse belediye buranın durumunu görmüyor mu? 3-4 defa uyarmamıza ve haber vermemize rağmen gelmiyorlar. Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler? İlla bir tane can mı kaybedelim? Bina uyuşturucu kullananların kol gezdiği bir yer haline geldi" dedi.

'ÇÖZÜM BULUNMAZSA VAHİM İŞLER OLUR'

Birilerinin canı yanmadan yetkililerin en azından bu alanı koruma altına alması gerektiğini vurgulayan Başdaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu grup başkanvekilimiz tarafından araştırılıyor. Müteahhit parasını alamadığı için bırakıp kaçmış ancak bir an önce belediye bu konuya el atmalı. Belediye yapamıyorsa devretsin ve yeni bir ihale sürece başlatsın. Etrafı açık ve büyük bir tehlike var. İleride okul var, binanın önü hastane. Gayrimeşru otoparkçılar da bu alanı kullanıyor. Arabasını park edenler başına ne geleceğini de bilmiyor. Özellikle belediyenin burada önlem alması gerekiyor. Polislerin uygulama noktası ilerideydi burası açık diye yakına geldiler. Belediye yetkilerine sesleniyorum buraya bir an önce çözüm bulsunlar yoksa daha vahim işler olur. Burası yapılırken sevindik ama durduruldu. Belediye ufak bir hizmetini tamamlayamadı."

'DEMİRLER VE ÇİVİLER TEHLİKE SAÇIYOR'

Kendinden yaşça küçük çocukların su birikintisine girmeye çalıştığını belirten Murat Çamlı (16), aynı zamanda demir ve çivilerin tehlike saçtığını söyleyip, "Bu inşaat alanının hemen yanında top sahası var. Top oynanıyor, bazen o su dolu alana çocukların topları kaçıyor. Suya girmeye çalışan küçük çocuklar oluyor. Tehlikeli bir alan. Akşamları buradan geçerken tedirgin olduğumuz oluyor çünkü kimler giriyor, kimler çıkıyor belli değil. Bina yüksek katlı rahatlıkla herkes oraya çıkabiliyor. Çok sayıda demir ve çivi var. Su ve yüksekliğin dışında bu da çok riskli. Biri bu demirlerin üstüne düşebilir, ya da binanın yukarısında gezenlerin ayağına çivi batabilir" dedi.

'HESABINI KİMDEN SORACAĞIZ?'

İnşaat alanında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını dile getiren vatandaşlardan Ümit Lafanlar (33), "Görüyorsunuz buraya belediye binası yapmaya çalıştılar ama hiçbir şekilde olmadı ve bu şekilde bırakıldı. Çoluk çocuğumuz var. Burada oynamaya çalışıyorlar, düşme tehlikeleri var. Buraya bir çocuk düşse hayati tehlikesi var. Belediye ile bu şekilde sıkıntı yaşıyoruz hiç güvenlik yok. Bir çocuk düşse ölse bunun hesabını kimden soracağız?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'ÇOCUK DÜŞSE BOĞULUR'

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiren mahalle sakinlerinden Tarık Karaoğlan (36), "Mahallemizin çocukları inşaat alanının çevresinde oluşan suya girmeye başladı. Su kaynakları milli bir servet ve boş yere akıyor. İtfaiye ekiplerine konuyu bildirdik ve gelip bu suyu 1 buçuk ay önce çektiler ancak bu kadar kısa sürede su yine 5 metreyi buldu, yeniden doldu. Yan taraflar ise 10- 12 metreyi buluyor. Bir çocuk düşse boğulur" dedi.

'8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDIK'

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocukların da su olduğu için bu suya girmeye çalıştığını söyleyen Karaoğlan, çocukların ölüm tehlikesi olduğunu ifade ederek, "Diğer yandan yaz dönemi de olduğu için küçük yaştaki çocuklara buranın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamıyoruz. Biz güvenlik ve bekçi de talep ettik ama gördüğünüz gibi hiçbir önlem alınmadı. Etrafı da açık. Bu alanın hemen yanında çocuklar top oynayıp, uçurtma uçuruyor. Çok tehlikeli. Akşam saatlerinde bu inşaata kimlerin girip çıktığını bilmiyoruz. Mahalle çok şikayetçi. 8 yaşlarında bir çocuk bu çevrede oynarken suya düştü. Biz bunu tesadüfen gördük ve biz şans eseri kurtardık. Eğer olmasaydık her şey yaşanabilirdi. Çocukların burada ölüm tehlikesi var. O çocuğu biz görmesek ve hayatını kaybetse bunun vebalini kim ödeyecek?" ifadelerini kullandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada         
13:31
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]