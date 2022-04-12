Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

12.04.2022 17:45

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Ali Kılıç'ın, temizlik yaptığı caddede bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Ali Kılıç'ın, temizlik yaptığı caddede bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Kılıç, Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde temizlik yaparken cüzdan buldu.

Yaptıkları incelemeyle Hasan Çelik'e ait olduğu belirlenen cüzdan, belediye ekiplerince sahibine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen temizlik işçisi Kılıç, cüzdanı sahibine ulaştırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Belki de içindeki para bir aylığıdır. Kendisi mutlu oldu. Onu mutlu ettiğimiz için biz de mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Cüzdan sahibi Hasan Çelik de hassasiyeti için Kılıç'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Paraya da ihtiyacım vardı. Eşim hamile ve hastanede yatıyor. Çocuğumuz gelmek üzere. Aşağı yukarı 3 bin lira para vardı. Şu anda da sağlık giderleri için çok ihtiyacımız vardı." açıklamasında bulundu.

Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Temizlik İşçisi, Hasan Çelik, Ali Kılıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediyenin temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika


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