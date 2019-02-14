Son Dakika Haberleri: Belediyenin Tiyatro Ekibi Belgeselde Rol Aldı

Belediyenin Tiyatro Ekibi Belgeselde Rol Aldı

2 saat önce

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.

Belediyenin Tiyatro Ekibi Belgeselde Rol Aldı, System.String[]
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 13 kişilik tiyatro ekibi, TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan muhacirlerin çektiği zorluklarla yaşadıkları acıların anlatıldığı "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı. Belediye bünyesinde oluşturulan ve özellikle köy çocuklarına tiyatro ulaştıran ekip, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Rahva bölgesinde çekimleri yapılan belgeselde rol alıyorlar. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:00 Kaynak: İHA

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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