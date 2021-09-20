Son dakika: BELEDİYENİN ÜCRETSİZ KURSLARINA KATILDILAR, KONSERVATUVARA GİRMEYE HAK KAZANDILAR - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak açtığı 'konservatuvar bölümlerine hazırlık' kurslarına katılan 14 öğrenciden 12'si, girdikleri yetenek sınavlarını kazanarak, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin müzik bölümlerine girmeyi başardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü ile Kent Konservatuvarı'nın, üniversitelerin müzik bölümlerinde okumak isteyen gençler için açtığı hazırlık kurslarını bitiren 14 öğrenciden 12'si girdikleri üniversitelerin yetenek sınavlarını kazandı. Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin müzik bölümlerinde okumaya hak kazanan öğrenciler, yetenek ve uygulama gerektiren sürece pandemi nedeniyle zor şartlarda hazırlandıklarını söyledi. Karantina sürecinde verilen ara nedeniyle 3 ay kurs görebilen öğrenciler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

'RUS PİYANİSTİN KONSERİNE GİTTİM, ÇOK ETKİLENDİM'

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan ve piyano çalan Ceyda İlişiksiz (17), 1 yıl önce bir Rus piyanistin verdiği konserde, piyanoya ilgi duymaya başladığını belirterek, "Daha sonra yetenek sınavlarına hazırlanmaya başladım. O şekilde hocalarım sayesinde kazandım. Rus bir piyanistin konserine gitmiştim. Çok etkilendim. Sonra ben de bu işte olmak istediğimi fark ettim. Alanımda kendimi geliştirmek istiyorum. Birilerini yetiştirmek istiyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra ilgi duyduğu müzik alanında da üniversite okumak isteyen Ramazan Kaymaz da (24), kurs sonrası girdiği yetenek sınavlarında Nevşehir Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Kurs görürken ve sınavlara hazırlanırken aynı zamanda müşteri temsilci olarak da çalıştığını ifade eden Kaymaz, "Zorlu bir dönem oldu. Karantina sürecinde uzaktan eğitime geçtik. Belediyemiz bu dönemde de bizi yalnız bırakmadı. Whatsapp gruplarından video göndererek yanımızda oldular. Karantina sürecini de dolu dolu geçirdik. Ücretsiz kursla üniversitemizi kazanmamıza vesile oldular. Telli çalgıların hemen hepsini çalıyorum. Hedefim öncelikle sağlıklı bir şekilde okulumu bitirip mezun olmak. Ondan sonra akademisyen olmak istiyorum" diye konuştu.

'EMEK VERDİLER, KAZANDILAR'

Kurs eğitmeni Veysel Kapçay da, pandemi nedeniyle 50'ye yakın olan öğrenci sayısının 14'e düştüğünü ve yüz yüze 3 ay kurs verebildiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"3 ayın sonunda emeğimizin karşılığını açtık. 14 öğrencimizden 12'sini kazandırdık. Gazi Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerimiz de var, Nevşehir, Şırnak, Osmaniye'deki üniversiteleri de kazanan öğrencilerimiz var. Tüm bölgeye yayıldık. Biz günde en az 3 saat çalışıyorduk. Bir kamp programı oluşturduk. Nasıl kazandırabiliriz? Neler yapabiliriz? diye düşündük. Hafta içi her gün çalışma programı yaptık. Bu kurs süresi içerisinde tüm öğrencilerimiz katılım sağladı. Emek verdiler ve kazandılar. Kurslarımıza devam edeceğiz. Kurslarımız ücretsiz ve öğrencilerimizi bekliyoruz."