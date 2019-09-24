Son Dakika Haberleri: Belediyenin ücretsiz kurslarıyla üniversiteli oldular
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Belediyenin ücretsiz kurslarıyla üniversiteli oldular

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 185 öğrenciden 150'si çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.

Belediyenin ücretsiz kurslarıyla üniversiteli oldular, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 185 öğrenciden

150'si çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi ile Kadın ve Aile

Merkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşarak, eğitim

alanında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kültür ve Sosyal İşler

Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BESYO hazırlık kurslarına gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nisan

ayı ile 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda gençler,

aylar süren eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık 6 ay boyunca ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen

gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli idman yapan gençler

yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı.

Kursiyerlerden 150'si başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere

çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşirken, 5 öğrenci de spor

lisesinde okumaya hak kazandı."

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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