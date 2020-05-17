Düzce'nin Gölyaka ilçesinde her yıl bu dönemde Efteni Gölü'nün karşısına geçerek üreyen kurbağaların araçların altında kalarak ölmesi, belediye görevlilerince yol kenarlarına yerleştirilen uyarı tabelaları sayesinde azaldı.

Belediye başkanı olmadan önce kullandığı Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Efteni Gölü mevkisinde üreyen kurbağaların özellikle gece vakitlerinde karşıya geçerken araçların altında kalarak telef olduğunu gören Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, bunun önüne geçmek için bir çalışma yaptı.

Özellikle göl mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik alana uyarı levhaları koyduran Demircan, sürücülerin yolda ilerlerken dikkatli olmasını sağlamaya çalıştı.

Uyarı levhalarının üzerine ise büyük bir kurbağa resmi ve "Sayın sürücü, lütfen kurbağaları görelim ve koruyalım" yazısı yer alıyor.

Belediye Başkanı Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efteni Kuş Cenneti'nin kuş göç yolları arasında olduğunu ve 7 çeşit kurbağayı barındırdığını söyledi.

Bu bölgedeki kurbağaların nisan-mayıs aylarında üremeye geçtiğinin altını çizen Demircan, "Havalar sıcak ama bunun akabinde gelecek yağmurlarla Efteni Gölü'nden çıkan kurbağalar dişilerin yüksek rakımdaki seslerine doğru hücum ediyor. Sürücülerimizin dikkat etmemesi sebebiyle yollarda kurbağa katliamı oluyordu. Yol kenarlarına yerleştirdiğimiz tabelalardan sonra araçlar tarafından telef olan kurbağaların sayısı azaldı." dedi.

Demircan, yolun her iki yönüne de uyarı levhaları koyarak sürücüleri uyarmayı hedeflediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sürücülerimizin görebileceği noktalara 15 tane levha asmak suretiyle dikkatli olmaları konusunda uyardım. Bu levhalar rica mahiyetindedir. Burada 7 çeşit kurbağa var ve omurgasız canlılarla besleniyorlar ama bunun yanında diğer sürüngen ve kuşlara yem oluyorlar. Ekolojik denge açısından çok önemli. Tabelaları, yaklaşık 3 kilometrelik alana ekolojik dengeyi koruma maksadıyla tahsis ettik."