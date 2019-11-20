Belediyenin yaptığı kaldırımı "özel mülkiyet" gerekçesiyle tel örgüyle kapattılar

MALATYA - Malatya'da bir sokakta belediye tarafından yapılan kaldırım, özel mülkiyete girdiği gerekçesiyle arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatıldı. Her gün kaldırımı kullanan vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde her gün yürüdükleri kaldırımın tel çitlerle kapatıldığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Belediyenin yıllardır yaptığı kaldırımın özel mülkiyet alanına girdiği gerekçesiyle bir arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, bu duruma bir anlam veremediklerini söyledi.

Konunun mahkemelik olup olmadığını da bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini dile getirdiler.