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Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu - Son Dakika

Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu

25.06.2021 17:38

Konya'nın Taşkent ilçesinde belediye tarafından tarımın gelişmesi, üretime teşvik ve bölgenin kalkınması amacıyla atıl konumdaki araziye kurulan seralar belediyenin gelir kapısı oldu.

Arazi koşulları, iklim, ulaşım ve dik yamaçlar gibi nedenlerden dolayı tarımın güçlükle yapıldığı Taşkent'te atıl araziler belediye tarafından tarımsal üretime kazandırılarak istihdam ve gelir elde ediliyor. İlçede sebze ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmeyi, çiftçilere esin kaynağı oluşturmayı ve istihdam sağlamayı amaçlayan Taşkent Belediyesi, mahallelerde seracılık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçeye bağlı Ilıcapınar Mahallesi'nde atıl durumdaki bin 50 metrekare alana 4 adet örtü altı sera kuran belediye, üretime katkı sağlayarak yöre halkına da örnek oluyor. Seralara domates, salatalık, biber, patlıcan ve fasulye eken belediye ekipleri, organik olarak yetiştirdiği ürünleri seralarda ve ilçe merkezinde satışa sunuyor.

Belediyenin atıl araziye kurduğu sera gelir kapısı oldu

"ÜRÜNLERİMİZİ SERALARDA VE İLÇE MERKEZİNDE SATIŞA SUNUYORUZ"

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, işçilerle beraber kendisinin de ekim ve bakım faaliyetlerine katıldığını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce toprakla buluşturdukları fidelerin büyüyerek ürün verdiğini ve bugün de işçileriyle birlikte hasat ettiklerini belirten Başkan Osman Arı, "Bizler bu zorlu coğrafyada taşın, toprağın, suyun kıymetini biliyoruz. Gayretimizin meyvesini almaya başladık. Belediye olarak Ilıcapınar Mahallemi'zde kurduğumuz seralarda tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz mahsullerin kendine has tadı, lezzeti, aroması olduğunu gördük. Ürünlerimizi seralarda ve ilçe merkezindeki belediyemize ait olan Mihrap Park'ta satışa sunuyoruz" dedi.

Belediyenin atıl araziye kurduğu sera gelir kapısı oldu

"HAM MADDEMİZ TOPRAK VE GÜNEŞ"

Günümüzde tarım, hayvancılık ve enerji sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Osman Arı, "Bizim geleceğimiz tarım, hayvancılık ve enerjiden geçiyor. Onun için yatırımlarımızı bunlar üzerine yapıyoruz. Bizler belediye olarak üretimi teşvik ediyor ve üretime katkıda bulunuyoruz. Bugün bu serada ben ve tüm belediye çalışanlarımızla beraber belediyemize katkı yapmak adına çalışıyoruz. Bu güzel ve organik ürünlerin hammaddesi bereketli topraklar, güzel hava ve Taşkent'in güzel suyu" ifadelerini kullandı.

Belediyenin atıl araziye kurduğu sera gelir kapısı oldu
Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu
Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu
Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu
Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu

Ilıcapınar, Osman Arı, İstihdam, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu - Son Dakika Ekonomi


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