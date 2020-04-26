Belediyenin yetiştiriciye verdiği hayvanlar yavruladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesinin yetiştircilere verdiği küçük ve büyükbaş hayvanlar yavruladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesinin 243 hayvan yetiştiricisine verdiği 2 bin 751 küçük ve büyükbaş hayvanların veteriner kontrolleri yaptırılıyor.

Şahinbey Belediyesi, imkanı olmayan 243 aileye hibe ile vermiş olduğu küçük ve büyükbaş hayvanlar için tek tek tüm köylere giden veteriner hekimler, hayvanların sağlık kontrolünü yapıp yetiştiricilere hayvanların bakımlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

Belediyenin dağıtımını gerçekleştirdiği 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvanların yavruları da olmaya başladı.

Öte yandan yetiştiriciler de desteği için belediyeye teşekkür etti.