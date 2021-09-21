Üye Girişi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi - Son Dakika

Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi

21.09.2021 12:55
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Kulu Belediyesi'ne ait kamyonetten otoyolun kenarındaki araziye bırakılan aralarında yavru da bulunan köpeklerden bazıları yola çıkınca araçların altında ezildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Kulu Belediyesi'ne ait kamyonetten otoyolun kenarındaki araziye bırakılan aralarında yavru da bulunan köpeklerden bazıları yola çıkınca araçların altında ezildi. Hayvanseverler köpeklerin ölümüne tepki gösterirken, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, hayvanların belediyenin tarımsal hizmetler müdürlüğünde çalışan 3 personel tarafından atıldığının tespit edildiğini ve soruşturma açıldığını açıkladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ankara- Konya yolunun Gölbaşı girişinde meydana geldi. Konya'nın Kulu ilçesi belediyesine ait 42 M 0132 resmi plakalı kamyonetin kasasında bulunan yaklaşık 60 köpek, yolu kenarındaki boş araziye bırakıldı. Bu sırada bölgede oturan ve durumu fark eden güvenlik görevlisi Ziya Y., kamyonetteki 3 kişiye engel olmak istedi. Ancak belediye görevlisi 3 kişinin Ziya Y.'yi darbettiği iddia edildi. 3 kişi, hayvanları bıraktıktan sonra kamyonetle uzaklaştı. Etrafa dağılan köpeklerin bir kısmı ise yola çıkınca araçların çarpması sonucu can verdi.

Ziya Y.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Büyüşehir Belediyesi ekipleri de bölgede araştırma yaptı. Yapılan incelemede köpeklerden bazılarının araçların çarpması sonucu öldüğü belirlendi. 23 köpek ise belediye görevlileri tarafından toplanarak tedavi ve bakımları yapılması için barınağı götürüldü.'BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPSIN'Öte yandan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hayvansever Dilek Doğan, 20 köpeğin araçların altında ezilerek can verdiğini iddia ederek, "Toplamda 60 kadar köpek bırakıldığı söyleniyor. Güvenlik görevlisi köpekleri bırakan belediye görevlileri tarafından darbedilmiş. Köpekleri bırakan resmi plakalı kamyonete ait görüntü ve fotoğraflar var. Belediyeler hayvanlar konusunda üzerlerine düşen görevi yapmalı. Kısırlaştırma görevlerini yapsınlar. Anneden kopardıkları yavruları başka belediyelerin ilçe sınırları içerisine atarak bu işten sıyrılamazlar. Görevlerini yerine getirsinler" dedi.Hayvansever Ümit Şahin de "Tesadüfen yolun kenarında köpekleri gördüm. 5-6 tanesi ezilmişti. Yolun kenarına aldım. Tahminim 60 tane köpek vardı. Akşamüzeri tekrar bir şeyler getirdim yine arabalar çarpmıştı, köpekleri kenara çektim. Güvenlikçiyi darbetmişler. Müdahale etmiş bıraktıkları esnada. 2-3 ay önce de bırakmışlardı yine haber verdik. Burada hem sürücüler tehlikeye giriyor hem de hayvanlar eziliyor" diye konuştu. BELEDİYE BAŞKANI: BİLGİMİZ DIŞINDAÖte yandan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, belediyenin Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Ünver, "19.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi'ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumlularıyla ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum" ifadelerini kullandı.SORUŞTURMA AÇILDIBaşkan Ünver, Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada ise 30 kadar erişkin ve yavru köpeğin, belediyenin tarımsal hizmetler müdürlüğünde çalışan 3 personel tarafından araca yüklenerek Gölbaşı ilçe sınırları içinde bir otelin arkasına atıldığının tespit edildiğini söyledi. Ünver, "Konu ile ilgili yetkili veteriner ve görevli personeller hakkında belediyemiz birim amirlerinden Hasan Gölcük idari soruşturma açılması amacıyla görevlendirilmiştir. Soruşturma sonucunda ihmali olan personel hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır" dedi.HAYVAN BAKIM EVİNE GÖTÜRME ZORUNLULUĞU

Yeni Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere önemli görevler verilmişti. Buna göre büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakım evi kurma zorunluğu getirildi. Bu belediyelere meclis kararıyla hayvan hastaneleri kurabilme yetkisi verildi. Hayvan bakım evleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait arazilerin öncelikle tahsis edilmesi uygulaması korunurken, hayvan bakım evi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin sorumluluğu altındaki hayvanları en yakın hayvan bakım evine götürmesine ilişkin hüküm getirildi. Belediyelerin hayvan bakım evleri kurabilmesi konusunda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler için 2023 yılı sonu, diğer belediyeler için 2025 yılı sonuna kadar süre tanındı.


- Ankara
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi

Tragger, Ankara, Köpek, Kulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi 14:00 Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor 13:45 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Son Dakika Haberleri
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement