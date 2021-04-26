Belediyenin zeytinleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi, belediye arazilerindeki zeytinliklerden elde edilen 5 ton zeytin ve 2 ton zeytinyağını ilçedeki 2 binin üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıttı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, daha önce belediyenin traktörlerini ihtiyacı olan çiftçilere tahsis etmesiyle gündeme gelen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bu kez de belediyenin arazilerinde yetişen zeytin ve zeytinyağlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Saruhanlı'da geçmiş dönemlerde ihale edilen ancak uzun yıllar kiraları dahi ödenmeyen 400 dönüm arazide yetişen zeytin ve zeytinyağı, ilçede dağıtımına başlanan gıda yardımlarını ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

"5 ton zeytin 2 ton zeytinyağı dağıtıldı"

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin zeytinliklerinden elde edilen 5 ton zeytin ile 2 ton zeytinyağını 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye dağıttıklarını ifade etti.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalleleri ziyaret ederek, yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiğini ifade eden Bilgin, "Sosyal Belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirdik. Bu kapsamda Belediyemizin arazilerinde yetişen kendi ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını hakça paylaşıyoruz. Halkın malını halkın hizmetine sunuyoruz. Kimseye peşkeş çekmiyoruz. Saruhanlı Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olacağız. Dünya olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini kez daha anladık. Diğer yandan mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Bizler de bu vesile ile dağıtımına başladığımız gıda yardımlarının yanına, zeytin ve zeytinyağlarını da koyduk, halkımıza dağıttık. Helal, hoş olsun" diye konuştu.

Göreve geldikten sonra sosyal adaleti sağlamaya yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Bilgin, "Saruhanlı Belediyemizin gayrimenkulleri olan zeytinlikler geçmiş dönemde, bazı vatandaşlara ihale edilmiş fakat uzun yıllar bu arazilerin kiraları ödenmemiş. Saruhanlı Belediyesi olarak 2020 yılı sezonunda zeytinliklerimizden çıkardığımız mahsullerden, zeytin salamurası yaptık ve zeytin yağı çıkardık. Buradan çıkan zeytinlerimizi ve zeytinyağlarımızı dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Biz sosyal belediyecilikte yapılması gerekenleri yaptık. Ramazan ayımızda dar gelirli ailelerimiz ekonomik sıkıntı yaşamasın istiyoruz. Biz Saruhanlımızda hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmesini istemiyoruz. Biz Saruhanlımızdaki her hanede kaynamayan tencere kalmasın istiyoruz" dedi.

Başkan Bilgin, bu vesile tüm vatandaşlara bir kez daha hayırlı Ramazanlar temennisini ileterek, yardımlaşma çağrısında bulundu. - MANİSA