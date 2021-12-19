Karlıova'da kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika

Bingöl'ün kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde belediye ekiplerince biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi başladı.

Beyaz örtü ile kaplanan ilçede belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile toplayarak, kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Belediye ekiplerinden zabıta Turan Eroğlu, kış gelmeden gerekli hazırlığı yaptıklarını belirterek, iki gündür aralıksız yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eroğlu, biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdıklarını belirtti.

Kepçe operatörü Mücahit Özyıldırım da ekipler olarak gece gündüz vatandaşın hizmetinde olduklarını anlatarak, ihbarlar üzerine kapanan yolları açmak için anında müdahale ettiklerini söyledi.