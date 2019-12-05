Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü

Malatya'nın Darende ilçesinde yolları köstebek yuvasına dönen köylüler, Darende Belediyesi'nden hizmet alamayınca çareyi kendileri yollarını yapmakla buldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde yolları köstebek yuvasına dönen köylüler, Darende Belediyesi'nden hizmet alamayınca çareyi kendileri yollarını yapmakla buldu.

İlçeye Bağlı Ayvalı Mahallesi Şeref Mezrasında oturan vatandaşlar, yolların köstebek yuvasına dönmesi nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor. Konuyu birçok kez Darende Belediyesine iletmelerine rağmen çözüm bulamayan bölge halkı ise kürekleri alarak yolu kendileri yaptı.

Mezranın yolunda oluşan çukurları dolduran köylüler, Darende Belediyesine tepki göstererek hizmet gelmediğinden şikayetçi oldu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi

Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz