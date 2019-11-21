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Belediyesi uluslararası bültende

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce Kartepe Çuha Fabrikası ile ilgili hazırlanan makale Uluslararası Endüstriyel Mirasın Korunması Komitesi (TICCIH) bülteninde yayınlanarak uluslararası platformda adını duyurdu.

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KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce Kartepe Çuha Fabrikası ile ilgili hazırlanan makale Uluslararası Endüstriyel Mirasın Korunması Komitesi (TICCIH) bülteninde yayınlanarak uluslararası platformda adını duyurdu.


TICCIH, Dünya'da Uluslararası Endüstriyel Mirasın Korunması Komitesi, endüstriyel arkeoloji ve endüstriyel mirasın korunması, tanıtımı ve yorumlanmasına adanmış uluslararası bir topluluk olarak tanınıyor. Kartepe İlçe sınırları içerisinde endüstriyel miras açısından önemli bir yere sahip olan ve 1844 yılında kurulan Çuha Fabrikasında başlatılan çalışmalar da bültende yer aldı.


Çuha fabrikası 1844 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in talimatı doğrultusunda Osmanlı sanayisini geliştirmek amacıyla çuha (Bez, kumaş) üretmek için kuruldu. Fabrika'nın mühendislik projeleri İngiliz William Fairbairn tarafından hazırlandı. Türkiye'den ilk kez bir projeye bültenlerinde yer veren TICCIH yetkilileri William Fairbain'e ait eserin hala ayakta olduğunu görmenin büyük bir başarı olduğunu ileterek "Kartepe Çuha Fabrikası" projesini uluslararası takip edilen bültenlerinde yayınlandı.


Çalışmalarının uluslararası bültende yer almasını değerlendiren Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Ferda Şahin, "Çuha Fabrikası gerek Kartepe adının uluslararası platformda duyurulmasını gerekse endüstriyel mirasın korunmasını ve projenin çeşitli ortamlarda tanıtımını en çok sağlamıştır. TICCIH uluslararası platformda kendi alanında en itibarlı, kabul gören bir komitedir" dedi. - KOCAELİ

Arkeoloji, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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