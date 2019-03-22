Belediyespor Anadolu Üniversitesi'ni Konuk Ediyor

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde 23. hafta maçları Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 6. grupta ilimizi temsil eden Karaman Belediyespor ise bu hafta kendi sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak

24 Mart 2019 Pazar günü saat 15.00'de Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya tüm halkımız davetlidir.