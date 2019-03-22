Son Dakika Haberleri: Belediyespor Anadolu Üniversitesi'ni Konuk Ediyor

Belediyespor Anadolu Üniversitesi'ni Konuk Ediyor

54 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden temsilcimiz Karaman Belediyespor kendi sahasında Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.

Belediyespor Anadolu Üniversitesi'ni Konuk Ediyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde 23. hafta maçları Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 6. grupta ilimizi temsil eden Karaman Belediyespor ise bu hafta kendi sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak

24 Mart 2019 Pazar günü saat 15.00'de Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya tüm halkımız davetlidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:41 Kaynak: Bültenler

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