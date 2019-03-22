Belediyespor Anadolu Üniversitesi'ni Konuk Ediyor
54 dakika önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden temsilcimiz Karaman Belediyespor kendi sahasında Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.
Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde 23. hafta maçları Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 6. grupta ilimizi temsil eden Karaman Belediyespor ise bu hafta kendi sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak
24 Mart 2019 Pazar günü saat 15.00'de Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya tüm halkımız davetlidir.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:41 Kaynak: Bültenler
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