Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük - Son Dakika
Son Dakika Spor Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük - Son Dakika Spor

Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük

6 saat önce

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen antrenman yarışına 4 sporcuyla katılıp 4 derece aldı.

Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük, System.String[]

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen antrenman yarışına 4 sporcuyla katılıp 4 derece aldı.


İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, bu hafta İstanbul ormanlarında pedal çevirdi. DOSTUM sporcuları Mehmet Doğan, Dilara Gül, Ömür Aktürk ve Meryem Doğan, sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenman yarışını İstanbul Kartal'da bulunan Aydos ormanında koştular.


18 yaş üstü grubun katılım sağladığı bu organizasyonda 3 elit kadın ve 1 elit erkek kategorisinde mücadele eden takımımız, 4 yarışmacı ile de kürsü almayı başararak sezon öncesi performanslarıyla göz doldurdu. Bir ay sonra başlayacak olan dağ bisikleti sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman yarışında kendi yaş kategorilerinde; Mehmet Doğan 3'üncü, Dilara Gül 1'inci, Ömür Aktürk 2'nci ve Meryem Doğan 3'üncü oldu. Bu sonuçlarla sporcularımızın tamamı kendi kategorilerinde ilk 3'te yer almayı başardı. - BURSA

İnegöl Belediyespor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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