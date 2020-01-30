Belediyespor galibiyetle başladı

Gemlik Belediye spor U17 Takımı, Elit Lig açılış maçında M.K. Paşa 2014 takımını üç golle geçti.



Gemlik Belediyespor Gemlik Suni Çim Saha'da oynadığı maçta Faik (2) ve Kubilay (1) golleriyle lige galibiyetle başlayarak üç puanı üç golle aldı. Gemlik Belediyespor'un ilk golünü 22 dakikada Faik attı. Sağ kanattan ceza sahası içine atılan pası ayak içiyle kalecinin ulaşamayacağı bölgeye gönderen Faik ilk yarının skorunu belirledi. İlk yarı Gemlik Belediyespor'un 1 - 0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda ise Gemlik Belediye spor sahada baskısını sürdürürken, ceza sahasında topla buluşan Faik, kalecinin sol tarafına attığı plase ile takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Skoru belirleyen golü ise Belediyespor sağ açık oyuncusu Kubilay attı. Ceza sahasına pasla gelen Gemlik Belediyespor'da Kubilay'ın attığı akıl dolu şut ağlarla buluştu.



Maç sonu açıklama yapan Gemlik BelediyesporFutbol Sorumlu Koordinatörü Abdullah Apak, "Henüz lige yeni başlamamıza rağmen çok uyumlu bir kadro olduk. İlk maçta üç puan almak bizler için önemliydi önümüzdeki maçlarda daha etkili oyun ortaya koyup ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" dedi. - BURSA