Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor
1 saat önce
Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı sporcusu Burak Gencer, Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.
Mustafakemalpaşa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Belediyespor Karate takımı sporcusu Burak Gencer, Gaziantep
'te düzenlenen Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Türkiye
Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen şampiyonada Belediyespor karate takımından 6 sporcu tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele verdi. 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonasında mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Genç Erkekler +76 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Şili
'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası
için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. - BURSA
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