Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar Belediyenin Spora Desteklerini Açıkladı

Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi'nin il merkezindeki profesyonel ve amatör futbol takımları ile sporculara yaptığı yardımları açıkladı.Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu 'nun büyük destekleri sayesinde hentbol takımının Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiğini söyledi.Aykut Dündar, "Adıyaman'da hentbol sporu adeta zirve yaptı. Süper Lig'deki ikinci yılımızın ilk yarısında elde etmiş olduğumuz başarıyla ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan hentbol takımımızın yanında, her zaman yanlarında olduğumuz ve destek verdiğimiz İşitme Engelliler Futbol Takımımız da Süper Lig'e yükselerek Adıyaman'ı sevince boğdu. Daha önce de yine Adıyaman Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Basketbol Takımımız Türkiye şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi İtalya 'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında temsil edip hepimizin gururu olmuştu.Adıyaman Belediyespor bünyesinde kurulan yaz spor okullarımız yaz boyunca gençlerimizin en büyük hobisi olup, birçok branşta uzman hocalarımız nezaretinde spor yapma fırsatı buldu ve bulmaya da devam ediyor. İlimizde çok az ilgi görün yüzme sporu bizimle birlikte adeta altın çağını yaşıyor ve çok sayıda sporcu kardeşimiz yaz-kış yüzme faaliyetlerine devam etmekti. İlimizde spor denince akla sadece futbol gelirdi ve Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu 'nun büyük destekleri sayesinde bu algı yıkıldı ve sportif anlamda birçok yenilik gibi ilimizde ilk kez kort tenisi de faaliyete geçmiş oldu. Bunun yanında serbest ve grekoromen branşlarında bayan güreşçimiz Avrupa Şampiyonluğu, vücut geliştirmede yine Avrupa Şampiyonluğu, satrançta Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu başarıları ile çıtasını her alanda yükselten Adıyaman Belediyespor, bütün Adıyaman'ı ve Türkiye'yi gururlandıran sonuçlar oldu. Sağlıklı yaşamı ilke edinen belediyemiz bayanlara ait 4 adet fitness salonlarında yıl boyu kurslara devam ederken, belediye personelimize sağlıklı yaşam için bisiklet hediye edildi. Yaz boyunca futbol, basketbol ve yüzme kurslarımız devam ederken yine bünyemizde bilardo faaliyetleri de aktif bir şekilde sürmekte. Bünyemizdeki Adıyaman Kadın Sağlık Merkezi (AKSEM) salonlarımızda diyetisyen hizmeti verilmekte" diye konuştu.Dündar, "Bu sene hentbolda en büyük hedefimiz ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da grupta ilk dört takım arasında yer alıp ilimizi ve ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil etmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, belediyemiz sadece kendi bünyesindeki takımlara ve sportif faaliyetlere değil, ilimizdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine, Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneğine, Saha Komiserleri Derneğine, ASKF'ye, Futbol İl Temsilciliği Derneğine başarılı olabilmeleri için maddi destekler de verilmektedir. İlimizde vetaranlar branşında faaliyetlerini sürdüren Masder, Spor-Der ve Akyaman gibi derneklere yardımlar yapan belediyemiz, yine bu sezon büyük bir başarıya imza atarak 2. Lig'e yükselen bayan voleybol takımına da maddi destek sağlamıştır. Hangi branşta olursa olsun milli ve Avrupa Şampiyonluğu gibi önemli başarıları elde eden kulüp ve sporcularımıza her zaman destek veren belediyemiz, daha önceki sezonda ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Adıyaman 1954 Spor'a vermiş olduğu maddi ve manevi destekle şampiyon olmasında büyük pay sahibi olarak binlerce taraftarın sevincine ortak olmuştur" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN