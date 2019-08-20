Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi

Turuncu Lacivertli ekibin yönetim kurulu üyeleri, 6 sezondan bu yana İnegöl Belediyespor Voleybol Takımında görev yapan Savaş Akkaya ile prensipte anlaşmaya vardı.

Akkaya'nın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonasında görevli olması nedeniyle imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği açıklandı.