Son Dakika Haberleri: Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi
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Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi

25 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyespor'da antrenörün belli olmasının ardından transfer çalışmaları sürerken, teknik ekiple ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

Belediyespor Savaş Akkaya İle sözleşme yeniledi, System.String[]

Turuncu Lacivertli ekibin yönetim kurulu üyeleri, 6 sezondan bu yana İnegöl Belediyespor Voleybol Takımında görev yapan Savaş Akkaya ile prensipte anlaşmaya vardı.

Akkaya'nın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonasında görevli olması nedeniyle imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği açıklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:23 Kaynak: Bültenler
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