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Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor - Son Dakika

Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor

10.06.2021 12:15
Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor, System.String[]

Bursa'da binlerce genci 21 farklı branşta sporla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine badminton branşını da katarak sayıyı 22'ye çıkardı.

Bursa'da binlerce genci 21 farklı branşta sporla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine badminton branşını da katarak sayıyı 22'ye çıkardı. Kısa sürede madalyalarıtoplama başarısı gösteren sporcularla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin başarılar elde eden sporcularla aynı ortamda çalışarak kendilerine yeni hedefler belirleyeceğini söyledi.

Teknoloji çağının yoğun şekilde etkilediği gençlere Büyükşehir Belediyespor marifetiyle daha fazla hareket etme ve sosyalleşme fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri en az bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 21 branşta hizmet veren Büyükşehir Belediyespor, son olarak badmintonu da bünyesine katarak branş sayısını 22'ye çıkardı. Kısa sürede badmintonda ilk madalyaları almaya başlayan Belediyespor, son olarak milli sporcular Emre Lale, Özge Bayrak, Serhat Salım ve Serdar Koca'yı bünyesine dahil etti. Büyükşehir Belediyespor, tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün ardından Emre Lale'nin de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantilemesiyle Temmuz ayında başlayacak dev organizasyonda iki sporcuyla temsil edilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik Spor Bakanlığı'nın Gürsu'daki Sporcu Fabrikası tesislerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor badminton ve güreş branşındaki sporcuları ziyaret etti. Gürsu Belediyesi Başkanvekili Ali Kuzgun, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ve yetkililerin hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş birçok şampiyonada derece elde eden sporcularla sohbet edip elleriyle baklava ikram etti.

Gençler örnek sporcularla yetişiyor

Pandemi sürecine rağmen gençlerin farklı spor branşlarındaki gayretinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, bütün mücadeleyi gençlerin başarısı için verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyespor'un futbol hariç 21 farklı branşta gençlerin sporla yetişmesi ve milli düzeyde başarılı olmaları için bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Tesisler açıyoruz, farklı organizasyonlar hazırlıyoruz. Yeni tesisleri farklı ilçelerde bünyemize katıyoruz. 21 olan branşımızı kısa süre önce badminton ile 22'ye çıkardık. Kısa sürede madalya ve başarılar gelmeye başladı. Kulübümüze katılan milli sporcular Emre Lale, Özge Bayrak, Serhat Salım ve Serdar Koca artık Büyükşehir Belediyespor formasıyla boy gösterecek. 17 Yaş Altı Milli Takımı'na sporcu göndermeyi başaran kulübümüzün bir başka sporcusu Mert Nurettin Aydın, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda biri altın 2 madalya kazandı. Sporcumuz ay sonunda Gençlik Olimpiyatları'na katılacak. Avrupa Gençler üçüncülüğü bulunan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Emre Lale, tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün'ün ardından Temmuz ayındaki organizasyon kulübümüzü temsil edecek. Şehrimize iki sporcudan da başarıların getirileceğine inanıyorum. Gençler de bu sporcuları örnek alarak kendilerine hedef koyacaktır" dedi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ve badmintonda olimpiyat sınavı veren ikinci Türk sporcu unvanını taşıyan, ayrıca Türkiye şampiyonluğu yanı sıra Avrupa'da madalya kazanan ilk Türk sporcu olan Özge Bayrak'ın da bundan sonra Büyükşehir Belediyespor adına mücadele edeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sporcularla birlikte Serdar Koca ve Serhat Salım da kulübümüz için madalya mücadelesi verecek. Yeni branşın Bursa'ya ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizi yaz ve kış spor okullarıyla, branş uygulamalarıyla zinde ve diri tutuyoruz" diye konuştu.

"Göğsünü kabartacaklar"

Güreş branşında da gençlerin ve miniklerin spor aşkını görünce gelecek adına çok ümitlendiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Güreş branşımızın alt yapısının lokomotif görevi gören Gürsu Sporcu Fabrikasında yaklaşık 160 sporcu eğitim alıyor. 4 antrenör eşliğinde iki grup şeklinde haftanın 6 günü eğitim alan sporcularımız birçok başarıya da imza atıyor. Bünyesinde birçok Türkiye şampiyonasında madalya alan sporcuları barındıran takımımız, uluslararasında da başarı alan sporcular çıkarmaya başladı. Güreş bizim ata sporumuz. En fazla yüzümüzü güldüren branşlardan birisi. O yüzden daha fazla başarı bekliyoruz. En son 2019 yılında Gürsu'dan yetişen kulübümüzün sporcusu Serhat Büber, U15 Balkan Şampiyonasında ikinci oldu. Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında yine Gürsu'dan yetişen kulübümüzün sporcusu Ahmet Yağan da şampiyon oldu. Böylece Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kulübümüzü ve ülkemizi milli takımda temsil edecek. Daha birçok sporcunun buradan yetişeceğine inanıyorum. Bütün sporculara önce hayatta, sonra sporda başarılar diliyorum. Şehrimizin ve bizlerin göğsünü kabartacaklardır. Emeği geçen yönetici ve hocalara teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor
Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor
Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor
Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor - Son Dakika Spor


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