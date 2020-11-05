Belediyespor'un sağlık sponsoru Medical Park

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün sağlık sponsoru, yapılan protokolle bu yıl da Medical Park Bursa Hastanesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ve Büyükşehir Belediyespor yöneticileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sponsorluk anlaşmasının hem Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübüne hem de Medical Park Hastanelerine hayırlı olmasını diledi. Belediyespor'un kurulduğu günden bu yana yaklaşık 40 yıldır 21 ayrı branşta Bursa'daki çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeye çalıştığını söyleyen Başkan Aktaş, tüm çocukların en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmesini arzuladıklarını belirtti. Geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların sanatsal ve sportif yönden kendilerini geliştirmelerini amaçladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Belediyespor bunların yanında farklı branşlarda takımlar da oluşturuyor. Medical Park Hastanesi ve Büyükşehir Belediyespor arasında sponsorluk sözleşmesi hayata geçirildi. Bursa sanayide, ticarette, ihracatta, turizmde, tekstilde, otomotivde önemli mesafeler aldı. Sağlık turizminde de Bursa önemli bir altyapıya sahip. Bu altyapıyı güçlendiren kuruluşlardan birisi de Medical Park Hastanesi. Konuya duyarlılık gösteren hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla destek beklediğimizi ifade etmek isterim. İnşallah herhangi bir sakatlığın ve sıkıntının olmadığı süreç olur. Ama sağlıkla alakalı rutin kontroller ve çalışmalar Medical Park Hastanesi marifetiyle yapılacak. Sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, 4 yıldır ara vermeden sponsorluğu sürdürdüklerini hatırlattı. Medical Park'ın sağlıkla sporu birbirine çok yakıştırdığını dile getiren Arslan, "İnşallah Bursa'da hiçbir sporcumuzun bize ihtiyacı olmaz. Hiç bir sakatlık yaşanmaz. Ama istenmeyen bir durum hasıl olduğunda tüm imkanlarımızı Büyükşehir Belediyespor'un emrine sunuyoruz. Sağlık konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine anlaşma için teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Sezon boyunca geçerli olacak protokole, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer ve Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan imza koydu. - BURSA