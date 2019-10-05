Son Dakika Haberleri: Belediyespor Yatağanspor'u ağırlıyor
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Belediyespor Yatağanspor'u ağırlıyor

1 saat önce

BAL Temsilcimiz Karaman Belediye Spor ligin 3. Haftasında Muğla Temsilcisi Yatağan Spor'u kendi sahasında ağırlıyor.

Belediyespor Yatağanspor'u ağırlıyor, System.String[]

(BAL)Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden temsilcimiz Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 6 Ekim Pazar günü saat: 15.00'de kendi sahasında Yatağan Spor'u konuk edecek. Lige galibiyetle başlayan temsilcimiz sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karaman Belediye Spor 2. haftanın sonunda ligde 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Rakibimiz Yatağan Spor ise 2 puanla 9. sırada.

Bu önemli karşılaşmaya tüm halkımız davetlidir.

Karaman, Yatağan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:05 Kaynak: Bültenler
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