Belediyespor Yatağanspor'u ağırlıyor

(BAL)Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden temsilcimiz Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 6 Ekim Pazar günü saat: 15.00'de kendi sahasında Yatağan Spor'u konuk edecek. Lige galibiyetle başlayan temsilcimiz sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karaman Belediye Spor 2. haftanın sonunda ligde 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Rakibimiz Yatağan Spor ise 2 puanla 9. sırada.

Bu önemli karşılaşmaya tüm halkımız davetlidir.