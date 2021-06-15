Belediyeye Ait Bütün Bina Girişlerine Yaşlı ve Engelli Vatandaşlar İçin Tekerlekli Sandalye Konuldu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile Belediye Başkanlığına ait bütün kurum kapılarına engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın kullanmaları amacıyla tekerlekli sandalyeler konuldu.

Sosyal belediyecilik anlamında güzel hizmetleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından başta yeni otogar, yaşayan şehir müzesi, tarih şeridi ve belediye binası olmak üzere, bütün bina girişlerine 11 adet tekerlekli sandalye konularak, belediye hizmetlerine erişilebilirlikleri kolaylaştırıldı.

Belediye ve ilgili birimlerine gelen engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, belediye görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeler ile bina içinde istedikleri noktalara ulaşım sağlayabilecek.

Vatandaşlar, "Paylaşmak İçin Engel Yok" düşüncesi doğrultusunda verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti.