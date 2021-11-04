Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Zonguldak'ta belediyeye ait depodan malzeme çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta belediyeye ait depodan malzeme çalan 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde, sabah 04.30 sıralarında, Çatalağzı Belediyesine ait depoda bulunan malzemeleri çalmaya çalışan, O.E., Ç.D., S.A. ve K.D. isimli şahıslar, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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