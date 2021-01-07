Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi - Son Dakika

Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi

07.01.2021 11:35
Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı. 18 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve pandemiden etkilenen esnafın 3 ay boyunca kira ödemelerinin ertelenmesi kararı alındı.

İnegöl Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Belediye Başkanı Alper Taban'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Alper Taban, 2020 yılında bütçenin yüzde 40'ının yatırıma dönüştürdüklerini ifade etti.

Taban, "Şehrimizde vak'aların düşmesi sevindirici. Şehrimizde alt yapı çalışmaları sürüyor. Şu an Kasımefendi Caddesi üzerinden Hastane Caddesine doğru devam eden bir çalışma var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hizmetlerimizde bize destek verdiğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hafta içinde olduğu gibi hafta sonu sokak kısıtlamasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında hedeflerimizi gerçekleştirmek için gayretle çalışacağız" dedi.

Komisyona gönderilecek maddelerin görüşülmesiyle başlayan mecliste, devamında daire karara bağlanacak maddelere geçildi. Mecliste gündeme gelen ocak, şubat ve mart ayları kiralarının ertelenmesi ve 3 ayın da sözleşmeye eklenmesi konusunda bilgilendirme yapan Başkan Taban, "Pandemi sürecinden etkilenen meslek gruplarının kiralarının alınmamasıyla ilgili bir süreç vardı. Aynı zaman içinde bizde kiraların 3 ay ertelenmesi konusunda karar almıştık geçen yıl. Bu yıl da yine 3 ayı kapsayan bir çalışma var" dedi.

Esnafın her zaman yanında olduklarına da vurgu yapan Taban, "Biz esnafımızın yıl boyu yanındayız. Destek verme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 570 kiracımızdan, 108'inin kirası 3 ay ertelenmişti. Faaliyet gösterenlerden zaten gerekli ücreti alıyoruz. Sadece pandemi sürecinde 15 bin vatandaşımıza yardım elimizi uzattık" dedi. Kiraların ötelenmesi konusunu içeren madde, oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste her yıl yapılan Denetim Komisyonu üye seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan kapalı oylamada Denetim Komisyonu üyeliklerine Abdullah Akşeker, Yunus Keser, Kemal Kaya, Regaip Korkmaz ve Mevlüt Akbay seçildi. - BURSA

Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi
Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi

İnegöl Belediyesi, Sani Konukoğlu, Konferans, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeye ait iş yerlerinde kira ödemeleri ertelendi - Son Dakika


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