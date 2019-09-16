Son Dakika Haberleri: Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı

1 saat önce

Antalya'da büyükşehir belediyesine ait olduğu iddia edilen kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'da büyükşehir belediyesine ait olduğu iddia edilen kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) yeşil alanda, peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerinin kullandığı 07 FTF 09 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyonette bulunan Musa Kiriş'in de kıyafetleri tutuştu. İtfaiye ekipleri ile işçilerin yardımı ile söndürülen yangında yaralanan Kiriş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antalya, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu
Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]