Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı - Son Dakika
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Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı

25.03.2022 16:51
Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı

Van'ın Edremit Belediyesine ait kitap kafede bilgisayar çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Van'ın Edremit Belediyesine ait kitap kafede bilgisayar çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit Belediyesine ait kitap kafe isimli iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye ve 1 adet mouse ele geçirilmiş olup ilgili kuruma teslim edilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Edremit, Kitap, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı - Son Dakika


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