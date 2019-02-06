Son Dakika Haberleri: Belediyeye Araç Takviyesi

Belediyeye Araç Takviyesi

46 dakika önce

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kilis Belediyesine hibe edilen 2 adet su tankeri halkın hizmetine sunuldu.

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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kilis Belediyesine hibe edilen 2 adet su tankeri halkın hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Tankerlerden birinin 13 bin litre kapasiteli olduğunu, değerinin 490 bin 470 TL olduğunu ifade ederek, "Diğer tanker ise 4 bin litre kapasitelidir. Değeri 413 bin TL'dir. Tankerlerin envanterimize girmesiyle gerek su arzında problem yaşanması, gerekse arızalardan kaynaklı su alamayan bölgelerin ihtiyacı karşılanabilecektir. Küçük tanker ile dar sokaklara da ikmal yapılabilecektir. Kilis'imize hizmet edecek yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. Aracın Belediyemize hibe edilmesinde emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekteri Hayrettin Güngör'e teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Kilis, Türkiye, Yaşam
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