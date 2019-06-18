Son Dakika Haberleri: Belediyeye gelenler, klasik müzikle karşılanıyor
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Belediyeye gelenler, klasik müzikle karşılanıyor

1 saat önce

ANTALYA'da, Konyaaltı Belediyesi'ne gelenler, belediye bünyesinde oluşturulan Oda Orkestrası'nın verdiği klasik müzik dinletisiyle karşılanıyor.

Belediyeye gelenler, klasik müzikle karşılanıyor, System.String[]
ANTALYA'da, Konyaaltı Belediyesi'ne gelenler, belediye bünyesinde oluşturulan Oda Orkestrası'nın verdiği klasik müzik dinletisiyle karşılanıyor.
Konyaaltı Belediyesi'ne gelenler, güne keyifli başlıyor. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, belediyeye gelen vatandaşları fuaye alanında klasik müzik ile karşılıyor. Hafta içi saat 10.00-12.00 saatleri arasında orkestra keman, gitar, piyonu, çello, yan flüt ve solist eşliğinde müzik dinletisi sunuyor. Belediyeye gelenler bir yandan müzik dinlerken diğer yandan işlemlerini gerçekleştiriyor. Bazıları ise işlerine kısa bir mola verip, orkestrayı dinliyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın müzik dinletilerine ilk olarak belediyeden başladıklarını söyledi. Başkan Esen, "Hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında orkestramız ilk olarak belediyemiz içerisinde müzik dinletisi yapacak. İlerleyen zamanlarda Konyaaltı'nın farklı noktalarında mini konserler olacak. Amacımız Konyaaltı'nın her noktasında vatandaşımızı sanatla buluşturmak" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
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