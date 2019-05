'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıkan kadın, kayıp

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz salı günü 'belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi Fatma Barkaç'tan (53) bir daha haber alınamadı. Annelerini her yerde arayan çocuklardan Deniz Barkaç, "İki yıl önce babamı kaybettik. Annem yaşanan trafik kazasından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Şu an annemin can güvenliğinden çok endişe ediyorum" dedi.Olay, 21 Mayıs Salı günü Yedieylül Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Barkaç, evdeki Down sendromlu kızı Latife Bakaç'a, Efeler Belediyesi'ne gideceğini söyleyerek evden çıktı. Bir süre sonra eve gelen diğer kızı Deniz Barkaç, annesinin evde olmadığını görünce kardeşine sordu. Kardeşinin annesinin belediyeye gittiğini söylemesi üzerine hızlıca belediyeye giden Deniz Barkaç annesini bulamadı. Annelerinin gidebileceği her yere bakan çocukları, Fatma Barkaç'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis Fatma Barkaç'a ulaşmak için arama çalışması başlattı.'PSİKOLOJİK SORUN YAŞAMAYA BAŞLADI'Annesini her yerde arayan ve hayatından endişe ettiğini söyleyen Deniz Barkaç, "İki yıl önce babamı kaybettik. Annem yaşanan trafik kazasından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Telefonunu evde bırakmış. Belediyeye gidiyorum diye evden ayrılmış. Belediyede yakalarım diye gittim ama bulamadım. Daha sonra arkadaşlarını ve akrabalarını aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Salı gününden beri annemi arıyoruz. Şu an annemin can güvenliğinden çok endişe ediyorum" diye konuştu.

- Aydın