Son Dakika Haberleri: 'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, sığınma evinde bulundu

'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, sığınma evinde bulundu

4 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 21 Mayıs Salı günü 'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 5 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Fatma Barkaç (63), kadın sığınma evinde bulundu.

'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, sığınma evinde bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 21 Mayıs Salı günü 'Belediyeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 5 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Fatma Barkaç (63), kadın sığınma evinde bulundu.
Yedieylül Mahallesi'ndeki evinden 21 Mayıs Salı günü Efeler Belediyesi'ne gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fatma Barkaç için çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışması sonucunda Fatma Barkaç'ın kadın sığınma evinde olduğu tespit edildi. Polis ekipler tarafından bugün sığınma evinden alınarak ailesinin yanına götürülen Barkaç, çocukları Deniz Barkaç, Eylem Barkaç ve down sendromlu Latife Barkaç ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı.
Annelerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını aktaran Deniz Barkaç, çaba gösteren emniyet teşkilatına teşekkür etti. 


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:49 Kaynak: DHA
Efeler, Aydın, Güncel
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