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Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu - Son Dakika

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu

01.11.2021 15:02

Antalya'da araç sahibi sokak üzerine aracını park etti ve belediyeye görüşmeye gitti. 6 ay önce 800 bin TL'ye alınan aracın üzerine ağaç devrildi. Sahibinin heyecanlı bakışları arasında kurtarılan aracın sadece ön camı çatladı.

Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1979 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Nurettin Dikici (61) kendisine ait aracı sokak üzerinde park ederek Muratpaşa Belediyesi'ne gitti. Burada işini bitirdikten sonra evine gitmek için geri dönen Dikici, arabasının üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde Akasya ağacının devrildiğini görünce şoke oldu. Araç devrilen ağaç dalları ile adeta görünmez oldu. Dikici, yaşadığı şokun ardından durumu Murtapaşa Belediyesi ekiplerine bildirdi.

6 AY ÖNCE 800 BİN TL'YE ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen park ve bahçeler ekibi, aracın zarar görmemesi için önce makas ile ağacın dallarını kesti. Daha sonra ise ekiplerin elleri ile yukarı kaldırdığı ağacın altında bulunan araç kurtarıldı. Araç sahibi Dikici ise çalışmaları heyecanlı gözler ile takip etti. Dikici'nin aracı 6 ay önce 800 bin TL aldığı öğrenildi. Araçta yapılan kontrolde ise ön camında çatlak meydana geldiği görüldü.

"GELDİĞİMDE ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

İHA muhabirine konuşan Dikici, "Bugün sabah 10.00'da belediyeye görüşmeye gittim. Aracı buraya park etmiştim. Şiddetli bir yağmur vardı. Kaldırım kenarı düzgün diye bırakmıştım. Geldiğimde üzerine araç devrildiğini gördüm. Sadece şaşırdım. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir zararı yoktur. Polise bilgi verdim. Yağmur vardı ama fırtına yoktu. Ağaç çürük. Olan oldu" dedi.

İşte olay yerinden kareler;

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu

Türk Lirası, Fenerbahçe, Muratpaşa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu - Son Dakika
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