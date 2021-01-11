Belediyeye iki bayan gassal - Son Dakika

Kütahya Belediyesi, cenaze ve nakil hizmetleri kapsamında, Koronavirüs döneminde de ihtiyaç duyulan iki bayan gassalı bünyesine kattı. Aralık ayı içinde görevlerine başlayan bayan gassalar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina ve ek binada görevlendirildiler.

Pandemi sürecinde, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerini yıkamada yaşadıkları sıkıntı sonrası, Kütahya Belediyesi gassal ihtiyacını karşılamak amacıyla iki bayan gassalı bünyesine kattı.

2020 Aralık ayı içinde görevlerine başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı gassal sertifikalı iki bayan gassal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlerini sürdürüyorlar. Ana bina ve ek binada görev yapan bayan gassallar, özellikle korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerini, Sağlık Bakanlığının belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde yıkıyorlar. - KÜTAHYA