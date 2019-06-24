Son Dakika Haberleri: Belediyeye kızan esnaf yol kapadı
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Belediyeye kızan esnaf yol kapadı

2 saat önce

Yalova'nın Taşköprü beldesinde, sanayi sitesi esnafları yol kapattı.

Belediyeye kızan esnaf yol kapadı, System.String[]
Yalova'nın Taşköprü beldesinde, sanayi sitesi esnafları yol kapattı. Esnaf, belediye meclisi kararı ile sitenin tek yeşil alanının yol olarak belediyeye devrine tepki için, toprak dökerek sitenin yolunu trafiğe kapadı.

Sanayi sitesinin tek yeşil alanı olarak kabul edilen nokta Taşköprü Belediye Meclisi kararı ile yol olarak plana işlendi. Bu duruma tepki gösteren sanayi esnafları ise ilginç bir protestoya imza attı. Esnaflar iş makineleri ile sanayi sitesinin girişini toprakla kapadılar. Kendilerine hiçbir şekilde fikir danışılmadığını dile getiren esnaflar, yaptıkları yazılı açıklamada, "Biz Yalova Taşköprü Kooperatifi'ne ait 1. Yol esnafı olarak, sahip olduğumuz tek yeşil alanı, yönetimin görüş almadan, yolun genişletilmesi bahanesi ile belediyeye terk etmesine ve sonra da yılların ağaçlarının kıyılmasına tepkiliyiz. Sanayi girişine bu toprağı dökmüş bulunuyoruz. Talebimiz, kooperatifin kuruluşundan bu yana, sınırlarımız içinde bulunan bu toprak ve yeşillik alana dokunulmamasıdır. Her ne kadar yol genişletilmesi kamu yararı gibi görülse de, Taşköprü beldesindeki en büyük esnaf-sanayici topluluğu bu kooperatif içinde yer almaktadır. Bu yüzdendir ki, alınan kararlarda buradaki esnafın da rızası mutlaka alınmalıdır. Esnaflar olarak 5000'lik plan için buranın tekrar park olarak tahsisi için Yalova Belediyesi'ne başvursak da bu uzun süreç içinde ağaçların kesilmesi muhtemel bir durumdur. İş işten geçmeden, ağaçlara kıyılmadan, bu duruma lütfen kulak verin" denildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Yalova, Taşköprü, Güncel
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