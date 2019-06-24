Son Dakika Haberleri: Belediyeye şikayet geldi, Başkan baskın yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Belediyeye şikayet geldi, Başkan baskın yaptı

1 saat önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nden belediyeye gelen bir şikayet doğrultusunda bu bölgede çamaşırhane olarak işletilen tesiste denetleme yaptı.

Belediyeye şikayet geldi, Başkan baskın yaptı, System.String[]
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nden belediyeye gelen bir şikayet doğrultusunda bu bölgede çamaşırhane olarak işletilen tesiste denetleme yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İslamhaneleri'nden gelen çevre kirliliği ve kötü koku şikayetleri üzerine Pazar günü öğleden sonra Zabıta ekipleriyle birlikte şikayete konu olan tesiste inceleme yaptı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çamaşırhanenin atık sularının çevredeki bir dereyi kirlettiği ihbarları üzerine bölgeyi bizzat kendisi denetleyen Başkan Aras, önce atık suyla kirlenen derede inceleme yaptı, daha sonra bahse konu tesise gelerek arıtma bölümünü ve arıtılan pis suyun tahliye edildiği noktayı denetledi. Firmada çalışan işçilerle sohbet eden ve yetkili kişiden bilgi alan Aras, beraberindeki Zabıta ekiplerine talimat vererek ilgili birimle irtibata geçilmesini ve dereye deşarj edilen atık sudan numune alınarak laboratuara gönderilmesini istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da ekolojik dengeyi bozacak hiçbir uygulama ya da ihmale izin verilmeyeceğini belirterek "Evsel ya da endüstriyel atık suların doğal çevreden uzaklaştırılması, arıtılması ve bertarafı konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Biz bu konuda belediyeye gelen tüm vatandaş şikayetlerini titizlikle inceliyoruz ve önlem alıyoruz. Bodrum'un yaşam alanlarının kirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Aras, işletmeye ait atık suların dereye aktığı noktadan numune alındığını belirterek, analiz sonuçları neticesinde gerekli sürecin başlatılacağını söyledi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Zabıta, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 milyon euroluk lüks yat denize indirildi Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:34:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeye şikayet geldi, Başkan baskın yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]