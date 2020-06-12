Belediyeyi HDP'nin elinden aldı, boş kalan otopark araçlarla doldu - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeyi büyük bir farkla HDP'den alan AK Partili Habip Aşan, 8 yeni araçla araç filosunu güçlendirdi. Araçların gelmesi ile yıllardır boş kalan belediye otoparkında yer kalmadı.



AK Partili Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, seçimi kazanmasının ardından yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak araç filosunu güçlendirip ilçeye daha iyi hizmet vermek isteyen Aşan, kente 8 yeni araç kazandırdı. Seçildiklerinde ihtiyaç duydukları araçların olmadığını kaydeden Belediye Başkanı Aşan, "Olan araçlar da çok eskiydi. İhtiyaç duyduğumuz araçları tespit ettik ve Bakanlıklara başvuruda bulunduk. Araç gereçlerimizin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe etti. Bu araçların dışında ekskavatör ve kepçelerle çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz yenileniyor. İnşallah ilçemizin tüm sorunları giderilecek. Bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Bakanlarımıza, valimize, kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK