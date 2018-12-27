Son Dakika Haberleri: Belek Bu Yıl da Futbol Takımlarının Gözdesi

Belek Bu Yıl da Futbol Takımlarının Gözdesi

1 saat önce

Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ulusal ve uluslararası takımların en önemli kamp noktalarından Serik'e bağlı Belek turizm merkezinin bu yıl da çok sayıda futbol takımının tercihi olduğunu söyledi.

Belek Bu Yıl da Futbol Takımlarının Gözdesi, System.String[]


Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ulusal ve uluslararası takımların en önemli kamp noktalarından Serik'e bağlı Belek turizm merkezinin bu yıl da çok sayıda futbol takımının tercihi olduğunu söyledi.

Belek'in yurt içi ve yurt dışından takımların gözdesi olduğunu aktaran Yaşacan, "Hollanda Süper Ligi'nden AZ Alkmaar, ADO Den Haag, Avusturya Süper Lig takımlarından FK Austria Wien, SKN St. Pölten, İsveç Süper Ligi'nden FC Sion, Hammarby IF, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, Rusya'dan FK Zenit, FK Spartak Moskova, Hırvatistan'dan GNK Dinamo Zagreb, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ın yanı sıra Çekya, Macaristan, Japonya, Kore, Çin, Romanya ve Danimarka'dan da futbol takımları; bu yıl Almanya'nın 2 ve 3. lig takımları kamp için Antalya'ya gelecek" dedi.

Takımların ocak ayı içerisinde Belek'te kamp çalışmalarını yürüteceğini aktaran Recep Şamil Yaşacan, Alman Bundesliga takımlarının 2020 yılından itibaren Antalya için rezervasyon yaptırdığını da vurguladı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:58 Kaynak: DHA

serik, Belek, Futbol, Spor
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