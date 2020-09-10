Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru - Son Dakika

Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru

AKDENİZ'in en büyük caretta caretta yuvalama alanı Belek sahillerinde, bu yıl 3 bin 200 yuva sayısıyla tarihi rekor kırıldı.

Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru, System.String[]

AKDENİZ'in en büyük caretta caretta yuvalama alanı Belek sahillerinde, bu yıl 3 bin 200 yuva sayısıyla tarihi rekor kırıldı. 75 bini aşkın yavrunun denize uğurlandığı kumsalda 21 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat, "Antalya olarak 650 kilometre kıyı şeridimiz, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Ancak yaralı kaplumbağaları tedavi edecek merkezimiz yok" dedi.

EKAD, deniz kaplumbağalarının, Akdeniz sahillerindeki en büyük yuvalama alanı Belek sahillerinde 21 yıldır çalışma sürdürüyor. EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ve yaklaşık 35 gönüllü, her gün saat 04.00'te başlayıp öğle saatlerine kadar, mayıs ayından ekim ayına kadarki süreçte sahilde görev yapıyor.

YUVA VE YAVRU SAYISINDA TARİHİ REKORAkdeniz sahillerinde deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olan, dünyaca ünlü otellere de ev sahipliği yapan Belek bölgesinde, deniz kaplumbağası yuva sayısı bu yıl tarihi rekor kırdı. 2016 yılında 2 bin 550 yuva sayısı rekoru, 2020 yılında 3 bin 200'e yükseldi. Aksu çayından başlayıp Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka ve Denizkent sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsalda yürütülen 'Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Araştırma Projesi'nde' 3 bin 200 yuvadan da yaklaşık 75 bini aşkın yavru deniz kaplumbağası çıktı.PANDEMİNİN OLUMLU ETKİSİSezon sonuna yaklaşırken genel bir değerlendirmede bulunan Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu sezon rekor yuva sayısına ulaştık. Bu rakamlarda pandemi sürecinin elbette etkisi vardır fakat doğrudan bununla ilişkilendiremeyiz. Çalışma bölgemizdeki yuva yoğunluğumuz turizm tesislerinin olduğu bölgeye doğru kayma gösterdi. Homojen bir dağılım oldu ve bunun sebebini pandemi ile açıklayabiliriz. Ancak yuva sayısındaki artışımızı birebir buna bağlamamız doğru olmaz" dedi.'ANTALYA EN BÜYÜK AMA REHABİLİTASYON MERKEZİ YOK'Belek kumsallarının caretta carettaların en fazla yuva yaptığı alan olduğuna dikkat çeken Dr. Canbolat, "Antalya olarak 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Ancak yaralı kaplumbağaları tedavi edecek merkezimiz yok. Bunun için 4 saatlik mesafe kat ederek Dalyan'a gidiyoruz. Bu yolculuk yaralı kaplumbağalar için de yıpratıcı. Akdeniz kıyı şeridindeki illerde Muğla, Mersin ve Hatay'da deniz kaplumbağası rehabilitasyon merkezi varken 650 km uzunluğundaki kıyı şeridine sahip Antalya'da bulunmuyor" diye konuştu.EN AZ REHABİLİTASYON MERKEZİ TÜRKİYE'DEAkdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkeleri arasında en az rehabilitasyon merkezi olan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Dr. Canbolat, "Akdeniz'de yuva yapan Chelonia Mydas popülasyonunun yüzde 75'i, caretta caretta popülasyonunun yüzde 50'den fazlasına ev sahipliği yapan Türkiye'de ise rehabilitasyon merkezi sayısı Muğla, Mersin ve Hatay olmak üzere sadece 3'üncü tam teşekküllü rehabilitasyon merkezi ise yalnızca Dalyan'da bulunuyor" dedi.  BAKANLIKTAN TALEP EDİLDİBu durumu ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirten Dr. Canbolat, "İlgili bakanlıklar ile ziyaretçilerin de rahatlıkla ulaşabilecekleri alanda bir rehabilitasyon merkezi ihtiyacımıza ilişkin durumu da paylaştık. Belek, dokuz deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı olan 650 kilometrelik Antalya kıyı şeridinin ortasında yer almakta. Aynı zamanda sembolik bir önemi var, turizm ve deniz kaplumbağaları cenneti" diye konuştu.100 BİN TURİSTİN KONAKLADIĞI BİR BÖLGE

Belek bölgesinin aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı bir alan olduğunu da kaydeden Dr. Canbolat, "Rehabilitasyon ve ziyaretçi merkezinin aktif olarak kullanılan bir alanda olması, yerel halk ve günübirlik turistler, sezonluk alan kullanıcıları, yazlıkçılar ve turizm tesislerinde konaklayan turistlerin yürüyerek ulaşabilecekleri bir alanda kurulması, hem bölge hem merkez için faydalı olacaktır" dedi.


Caretta Caretta, Rehabilitasyon, Akdeniz, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 08:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru - Son Dakika

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