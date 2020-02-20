Belek'te iki ücretsiz halk plajı yaz sezonunda hizmete girecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Belek'te iki ücretsiz halk plajı yaz sezonunda hizmete girecek - Son Dakika

Belek'te iki ücretsiz halk plajı yaz sezonunda hizmete girecek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Belek'te iki ücretsiz halk plajının yaz sezonunda hizmete sunulacağını bildirdi.

Belek'te iki ücretsiz halk plajı yaz sezonunda hizmete girecek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Belek'te iki ücretsiz halk plajının yaz sezonunda hizmete sunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belek ve Kadriye bölgesinde restoran, kafe, spor sahaları, otopark, yöresel ürün pazarı gibi sosyal alanların da yer aldığı halk plajı ve mesire alanı projelerinin yaz sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Belek'teki ücretsiz halk plajı 1000 kişi ve 450 araç kapasitesine, piknik için elverişli Kadriye ücretsiz halk plajı ve mesire alanı 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişi ve 570 araç kapasitesine sahip olacak.

Plajlar engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde hizmete sunulacak.

Her iki plajda ayrıca nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta caretta türü kaplumbağalar için de koruma ve tedavi merkezlerine yer verilecek.

Antalya, Belek, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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